A Temptation Island volano stracci: Anna e Gennaro si insultano. Sofia e Amedeo abbandonano

Sullo stesso argomento: Amedeo e Sofia subito fuori: lui confessa il tradimento e lei se lo riporta a casa

Giada Oricchio 17 settembre 2020 a

a

a

Temptation Island, il docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e ben narrato da Alessia Marcuzzi, riparte con il viaggio dei sentimenti boccheggianti di sei coppie e per l’occasione sceglie un cast con i fiocchi: sono già tutte in crisi e una lascia in tempi record l’Is Morus Relais. Nello si smutanda dopo 5 minuti, Davide è un padre padrone, Gennaro è un maschilista, Alberto ha chiamato Temptation per farsi aiutare a mollare Speranza dopo 16 anni e pure Amedeo ma gli è andata male: Sofia ha approfittato della sua indecisione e se lo è tenuto. Molto belli tentatori e tentatrici: sembrano usciti da un catalogo di Zalando.

Carlotta e Nello il truzzo

Carlotta Dell’Isola, 27 anni, e Nello Sorrentino, 31, sono di Nettuno e sono fidanzati da 6 anni. La fidanzata - rossetto rosso Ferrari e cofana bionda - sogna anello, buffet nuziale e domeniche all’Ikea. Lui promette ma non mantiene. Al momento di andare nei rispettivi villaggi, Carlotta lo saluta così: “Attento, io te sfonno, te sfonno”. Il “super coatto, eccolo qua” Nello però non fa tesoro dell’avvertimento e, appena messo piede nel villaggio, confida ai fidanzati: “Io voglio star tranquillo. Non sono venuto qui per la fi*a. Se voglio la fi*a, quanta ne ho fuori?! Io qui le paccherei tutte”. E si appolpa alla single Benedetta che parla di empatia e della bellezza della Brianza, mentre lui se ne esce con una perla: “Ho imparato ad apprezzare i seni rifatti. Le zizze rifatte mi fanno impazzì”. La fidanzata gli dà dell’ignorante: “Non sa nemmeno che significa empatia! La Brianza? Ma non sa nemmeno dov’è. Imparasse l’italiano prima di pensare alla Brianza. Io te ce butto dentro il falò”. Al primo falò la spigliata Carlotta ha la battuta pronta: “Mi aspettavo che piovesse, non che diluviasse. Si sente figo, ma non lo è. Ah Nello ma ndo na trovi nartra come me?”. Gli RVM sono incentrati sul rapporto piatto dopo quattro anni e sull’ossessione dell’arrappato Ridge biondo per la fi*a (“Ho tutte cose porche in testa”). Carlotta fa la tosta però ci rimane male: “Con me non gioca più e quando glielo dicevo rispondeva aho’ sei una goccia. Ci avevo visto bene”. Al contrario, al falò maschile non ci sono video per Nello che si scopre geloso per lo stupore della Marcuzzi.

Anna, Gennaro e il conto in banca segreto

Anna Ascione, 26 anni, e Gennaro Mauro, 32, sono fidanzati da 6 anni: la donna non è felice e accusa il fidanzato di essere capriccioso, infantile, immaturo, irresponsabile, poco ambizioso, spilorcio e viziato. Non solo: vuole il matrimonio per convenzione sociale. Se con lei o con un’altra, poco importa. Questo è il leit-motiv della loro storia malata. Anna gli attribuisce ogni nefandezza: “Dice di essere imprenditore, ma in realtà lavora per il padre. Nell’ottica, lui tira fuori gli occhiali dal cassetto, mica gestisce. Se non si stima una persona non si può andare avanti. Mi sento morta dentro”. Gennaro rispedisce le accuse al mittente: “Ma se non mi stima perché sta con me? Parla, ma di fatti zero. Potrei trovare altre ragazze pronte al matrimonio. Se le dico quanto ho in banca, questa mi spella”. La 27enne dagli occhi di ghiaccio ascolta e lava i panni in pubblico: “Ha delle reazioni violente. Dice che a casa sua è la femmina che si alza, che non ha soldi per un aperitivo, ma poi spende 2000 euro di panni. E’ basso e privo di contenuti. E’ un tirchio di me**a! E’ un fallito. Fuori è amorevole e in casa è un mostro. Quando lo lascio, fa il giro dei parenti per tornare con me. Mi fa una chiavica”. E la redazione traduce con “Mi mortifica”. Gennaro è disgustato e ribatte che Anna è una scansafatiche incapace di amarlo. La bilancia dei social pende dalla parte della ragazza finché non commette l’errore di demolire i genitori del “rich kid”: “E’ così perché i genitori non gli hanno insegnato i valori della vita. Zero. C’è crisi di valori in famiglia. Il fallimento è pure dei genitori”. Finisce che Gennaro chiede il confronto e Alessia Marcuzzi che va ad avvertire Anna interrompendo il tet a tet con il single Mario.

Fuori uno a Temptation Island: via Sofia e Amedeo

Sofia Nesci e Amedeo Medici, 31 anni, sono fidanzati da 11 e sono i primi due concorrenti a lasciare Temptation Island: corna, falò e perdono. Sono durati meno di Flavia Vento al GFVip. La donna si sente trascurata e lui fa la peggior melina da 90° minuto (“avanza futili scuse”) pur di non andare a convivere. Un anno fa, Sofia ha sospettato il tradimento, ma lui ha negato. Perfino davanti a una lettera d’amore per l’amante: le raccontò la favola di averla scritta per un amico. Insomma, il Cyrano de Bergerac di Città di Castello. Amedeo confessa ai fidanzati: “In 11 anni c’è stato anche altro, capito cosa ti voglio dire?”. Sofia vede, ascolta e pretende il confronto, quello arriva con aria triste e costipata. Si trascina sulla spiaggia e fa il mea culpa. Pensiamo: è il momento! Sofia lo scarica. E invece non molla la presa: “Mi hai fatto passare un anno di me**a, non mi sono sentita aMMata, rispettata. Credi davvero che mi fossi bevuta la storiella dell’amico?”. Amedeo scava nella sabbia con lo sguardo basso ma ha il coraggio di sussurrare: “Non so se tra noi è abitudine o amore. Non c’ho avuto il modo di capì”. Vuole essere lasciato, Sofia finge di non capire e lo perdona per “a comincià”. Amedeo è il ritratto della malinconia, tra sé e sé impreca per l’occasione sfumata di tornare single. Ci riprova di nuovo: “Se sono innamorato di te? Voglio capì”. Niente da fare. Uno zerbino avrebbe maggior dignità di Sofia: “Il mio sentimento va oltre il tradimento. Camminiamo insieme”. Poi supplica la mano, un abbraccio e un bacio. Il 30enne la accontenta dandole un bacio a occhi aperti. Il senso di colpa lo annichilisce ed entrambi tornano a essere due canarini chiusi nella stessa gabbia: lei dice “Ti amo”, lui non pervenuto.

La “Speranza” di Temptation Island

Speranza Capasso e Alberto Maritato hanno 32 anni e stanno insieme da 16. Si capisce subito che il pusillanime Alberto ha chiamato Temptation Island per avere l’aiutino a lasciare la fidanzata storica. Da solo non aveva gli attributi. Un campione di vigliaccheria come ammette poco dopo: “Perché non l’ho lasciata? Ci vuole coraggio”. Nel pinnettu, Speranza ha la conferma ai suoi sospetti: è stata cornificata e lui non la ama più. Incassa, ma osserva che per rispetto alla lunga storia non doveva dirlo così. Nel villaggio, l’uomo si sente single e si comporta da single: faceva prima a salire da solo sul caicco. I video sono un colpo alla dignità. Alberto parla a ruota libera: “Facciamo una vita di me**a, litighiamo in continuazione. A 30 anni cosa tieni più da modificare? Mo’ avimmo sbagliato tutt’e due. Io sono sereno in questi giorni” e la fidanzata: “Sta dicendo un sacco di bugie per giustificarsi”.

Nadia si diverte, Antonio piange

Nadia, 22 anni, e Antonio Giungo, 33 anni, sono fidanzati da 2 anni e sono di Reggio Emilia. L’uomo è innamorato però non è sicuro che ci sia un futuro. Il motivo è semplice: la fidanzata oltre a fare la bambolina da divano con Instagram in mano, non fa niente. Lei è giovane ed è convinta di potersi mangiare il mondo: “Io sono così, non mi puoi spegnere, non mi puoi appiattire”. E infatti scambia Temptation Island per una lunga festa da College. Troveranno un punto di incontro?

Serena e Davide: bufera social per il caso umano

Riccioli d’oro Serena Spena, 25 anni, e Davide Varriale, 28, sono napoletani e sono fidanzati da quasi 3 anni. La loro storia è nata sulle ceneri di quelle dei rispettivi partner amici. La gelosia di Davide sta logorando il rapporto. In effetti, davanti ai tentatori (Ettore pare molto preso, nda) che portano via Serena sembra una pentola a pressione, nel villaggio si isola dal gruppo, nelle clip manda messaggi trasversali: “E’ andata via con due ragazzi, io non lo permetterei. A me non piace nemmeno che esca con le altre ragazze. E quando lo fa, le intossico la serata perché ha sottratto spazio a me. Serena è mia non me la devono toccare”. Non è Otello, è un oppressivo patologico. La ragazza, invece, ammette di sentirsi “incatenata, in una bolla d’aria da cui non riesco a uscire. Vede cose negative che non esistono. Voglio pensare a me stessa e a nessuno più”. E tira fuori dalla valigia un vestito più sexy dell’altro. Un costume intero sgambato sulle natiche manda Davide in silenziosa furente paranoia: “Non li può mettere perché sta con il c**o di fuori. Mi dà fastidio che si relazioni con altri uomini anche se capisco che così la perdo”. Gennaro ritiene che non abbia fatto niente di male e quello lo fulmina con uno sguardo assassino. Al falò, Serena sbrocca quando sente: “Mi ha distrutto che sia tornata più volte dall’ex. Era così pura, pulita, fresca. Le ho tolto i social, non la faccio uscire con le amiche, non la faccio andare in palestra o a ballare. Forse la disistimo. A me capita spesso che quando dobbiamo fare un discorso i non la ritengo degna, l’annullo, le dico ‘lascia stare’”. Affermazioni che nemmeno l’uomo di Neanderthal. E ancora: “Fortunatamente o sfortunatamente ho controllo sulla sua mente, tiro fuori quello che voglio dalla sua bocca”. La ragazza ha la voce rotta dal pianto, una strusciatina sarebbe stata meno dolorosa: “Non mi stima? Non ha capito che io gli ho concesso tante cose in nome di un sentimento. Io posso finirla domani. E’ arrivato il momento di riprendere la mia vita in mano. Io lo distruggo!!! Sono fidanzata con un caso umano”. I social ribollono di rabbia, scoppiano di indignazione e lo massacrano: “E’ un uomo tossico, è malato, Serena scappa! Salvati finché sei in tempo”.

Amedeo e Sofia subito fuori: lui confessa il tradimento e lei se lo riporta a casa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.