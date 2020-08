Maria De Filippi, il sogno sul figlio Gabriele Costanzo: vorrei diventare nonna

Giada Oricchio 15 agosto 2020 a

Maria De Filippi a cuore aperto su Mara Venier: "È bravissima, le voglio bene", su Emma: "Le ho detto di fare X Factor" e su Giulia De Lellis: "Il successo le è scoppiato in mano". Poi rivela il sogno nel cassetto: "Vorrei diventare nonna".

Maria De Filippi, conduttrice e produttrice TV a capo della Fascino e moglie di Maurizio Costanzo, ha rilasciato un'intervista al settimanale Gente svelando dietro le quinte, amori ed errori. Sul matrimonio ultraventennale con Costanzo, che le ha trasmesso la passione per il lavoro, ammette: "Maurizio è la mia vita tutti i giorni. È il mio amore unico. (...). Mi piace riconoscere che se ho avuto fortuna nello spettacolo è per Maurizio. Mi ha aiutato molto e ha sempre creduto in me. È un vero femminista e un padre fantastico". Il figlio Gabriele, 29 anni, ha lasciato il nido da poco per andare a vivere con la fidanzata e la De Filippi accusa il "vuoto", ma confessa: "Un nipotino? Magari. Assolutamente sì. Ammazza se mi piacerebbe, ne sarei pazza di gioia".

Al direttore di Gente, Monica Mosca, la conduttrice pavese rivela anche di non poter fare nomi sugli allievi di Amici diventati famosi "altrimenti si scatena l'inferno", ma ricorda due errori clamorosi: "Arisa fu scartata ai provini già alle prime strofe e poi vinse Sanremo con Sincerità e anche Ultimo fu eliminato dopo poche audizioni. Con lui poi siamo diventati amici". Un altro retroscena riguarda Emma: "Lei non lo ha mai detto, ma in passato era già stata chiamata per un talent, sia a The Voice sia a X Factor. Ha sempre detto no perché non si sentiva pronta. Quest'anno mi ha chiesto cosa ne pensassi e le ho detto: assolutamente sì, vai".

La De Filippi ripercorre l'ascesa di Giulia De Lellis: "L'ho conosciuta 4 anni fa. Arriva questa ragazzina da Pomezia a fare la corteggiatrice per Andrea Damante e capisco subito che ha qualcosa in più: piglio importante, carattere forte, intelligente e istintiva. Non si aspettava il successo che ha avuto: è qualcosa che le è scoppiato in mano". E quando la Mondadori le chiese di scrivere un'autobiografia, la De Lellis sciolse i dubbi consigliandosi con la sua mentore che le disse: "Non si aspettano un saggio di Umberto Eco, vogliono sapere della tua vita e tu raccontagliela".

Infine Maria De Filippi spiega perché ha aiutato e aiuta altre donne dello spettacolo in difficoltà: "Credo sia un dovere. È troppo facile scegliere conduttori in auge, i più bravi e poi vantarti. Presi Simona Ventura per Temptation Island Vip ed è stata brava. E Mara Venier nel 2014. All'epoca aveva chiuso in malo modo con Domenica In e venne a Tu Sì Que Vales. Le voglio bene, è bravissima, sente la pancia del paese e conosce i gusti del pubblico. Chiudo il cerchio tornando a Maurizio, sai quante persone ha a libro paga che non lavorano più con lui da tempo? Me lo ha insegnato lui a dare una mano se puoi: è un obbligo morale".