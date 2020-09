Mascherine, Vasco Rossi se la prende coi negazionisti. Così li insulta sui social

03 settembre 2020 a

a

a

Coronavirus, Vasco Rossi si scontra coi negazionisti. Su Instagram è lotta dura tra la rockstar e alcuni haters. Pomo della discordia l'uso delle mascherine e una serie di post del Blasco nazionale.

"Io la mascherina la metto anche sulle mani !! e pretendo che la indossino tutti quelli che per qualsiasi motivo mi avvicinano. Gli altri facciano come credono. A tutti gli squilibrati, negazionisti, terrapiattisti, complottisti e socialmentecatti vari impegnati a insultarmi quotidianamente sul web dico di nuovo di andare allegramente a farsi fottere !! Ho provveduto a querelare un paio di farabutti che diffondono notizie false e diffamatorie nei miei confronti. Sarà la giustizia a fargli pagare il conto...se saranno in grado di farlo. In ogni caso sarà tutto devoluto in beneficenza. Statemi bene tutti!".