Vasco Rossi e l'addio al suo primo manager. Il ricordo è commovente

Era guarito dal Covid-19 ma dopo un mese è morto per cause naturali a Vezzano sul Crostolo, in provincia di Reggio Emilia, dove era ricoverato. Filiberto Degani si è spento così. Era il primo manager di Vasco Rossi, quello che lo aveva ingaggiato nella discoteca Snoopy che aveva guidato dal 1970 al 2001. Degani avrebbe compiuto 80 anni il 28 luglio.

Vasco Rossi lo ha ricordato con alcuni post sui social. "Filiberto Degani io lo ricorderò così come eravamo in questa foto bellissima. Ero arrivato al suo locale con la mia storica moto da cross, che avevo anche usato per il video di Domenica Lunatica. Una sera andai dentro al locale direttamente con la moto, Degani salì e giocammo un po’ a fare lo slalom tra i tavoli. Nessuno muore mai completamente...", il messaggio del rocker di Zocca carico di affetto.