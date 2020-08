Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sulla Scala dei Turchi. Perché scoppia il putiferio

22 agosto 2020 a

«Chiacchiere tra mamma e figlia in una location davvero surreale (fuori dalla zona protetta ovviamente)». Lo ha scritto, su Instagram, Michelle Hunziker, conduttrice televisiva ed ex modella svizzera, in vacanza in Sicilia con la figlia Aurora Ramazzotti. La show girl ha postato una foto che ritrae entrambe sulla Scala dei Turchi, ad Agrigento, luogo naturalistico interessato negli scorsi mesi da crolli del costone roccioso e per cui sono stati imposti vincoli, divieti e restrizioni negli accessi.

Nonostante la conduttrice abbia precisato di essere fuori dall’area protetta, sui social infuria la polemica. La Capitaneria di Porto di Agrigento ha avviato un’indagine.