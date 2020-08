Un fisico da paura. Occhio al nuovo fidanzato di Malgioglio

Francesco Fredella 19 agosto 2020 a

“Biondo, barbetta e che sorriso. Bellissimo, alto. Fisicato”: ecco l’identikit del fidanzato di Malgioglio. Esiste per davvero. Chi aveva dei dubbi può stare sereno: il ragazzo in questione è turco (come già si sapeva), ma nessuno ha mai visto una foto. Malgy, adesso, ci mostra le conversazioni. Cuori, emoticon e una serie di messaggi in turco.

“Lo parlo bene, state tranquilli”, assicura Cristiano Malgioglio. “L’amore è turco, evviva. Sono tornata ragazzina”, dice Malgy. Il suo ragazzo turco, che ha conosciuto casualmente inciampando proprio ai suoi piedi, è con lui in questi giorni. Ci dicono che Cristiano sia molto geloso, guai a chi si avvicina al suo fidanzato. “Ci vogliamo molto bene”, sussurra. “Avete visto i messaggi, ci scriviamo in turco. Avete anche letto cosa ci diciamo. Dovete tradurre”, conclude Malgioglio