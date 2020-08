Diventerei etero. La bomba segreta di Cristiano Malgioglio

Francesco Fredella 14 agosto 2020 a

a

a

Malgioglio è pronto a cambiare pelle. Per lei, una delle superstar più forti di sempre, potrebbe diventare etero. Tenetevi forte: la spifferata bomba è arrivata alle orecchie di tutti. La Malgy ama alla follia Cameron Diaz e lo scrive in un post. Poi ci svela: “Diventerei etero per Cameron Diaz, l’ho conosciuta anni fa. Vorrei incontrarla di nuovo”.

Malgioglio colleziona mutande: “Indosso anche quelle da donna...”

Cristiano è in vacanza in Puglia, in questi giorni, e racconta di voler fare un po’ di shopping approfittando dei saldi nei negozi pugliesi per organizzare un viaggio negli States. “C’è il 90% di sconto e devo farmi bello per Cameron”, dice Malgy. Che è fidanzato con un turco mozzafiato. Come la prenderà? Non si vedono da mesi, ma una fonte segreta ci racconta che prestissimo lui verrà in Italia. E se Malgy cambiasse idea?