Cristiano Malgioglio fa l'ortolano. In Puglia è assalto alla bancarella

Francesco Fredella 17 luglio 2020

La frutta va a ruba. Centinaia di persone sono rimaste bocca aperta: Cristiano Maglioglio dietro al banco della frutta. Tutto vero. Accade in Puglia. E super Malgy si mette a vendere ortaggi, arance e banane. “In poche ore la bancarella viene presa d’assalto”, racconta una signora di 80 anni che incontriamo proprio lì. “Mi piace vendere la frutta, voglio vendere fare la contadina”, ci dice non appena gli facciamo una telefonata incuriositi dalla spifferata che arriva alle nostre orecchie dalla Puglia. “Scrivetelo, amo la natura”, assicura. E adesso il web fa il tifo, come sempre, per super Malgy. Che non riesce nemmeno ad arrivare alla bancarella: viene totalmente presa d’assalto.