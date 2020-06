Malgioglio colleziona mutande: “Indosso anche quelle da donna...”

24 giugno 2020 a

Piccantissima rivelazione. “Le mutande da donna sono comode e capita che le indosso. Ma a casa ho una vera collezione di slip. Quasi 400. Bianche e poi a fantasia”: Cristiano Malgioglio in diretta con il digital space di RTL1025 (Viaradio Autostrade per l’Italia) svela i retroscena più piccanti. Un’intervista - fiume durante la quale Cristiano parla anche del suo prossimo lavoro musicale. “Sono un po’ giù di morale perché avevo pronto il disco più bello in assoluto dell’estate. Non sono mai stato presuntuoso, ma penso di aver avuto nella mani un disco fantastico. Uscirà dopo settembre”, assicura Malgy. Da diversi anni, ormai, Cristiano ha “sfornato” un successo dopo l’altro: ha fatto ballare tutti d’estate e d’inverno. “Preparatevi, mettetevi comodi. Il suo prossimo brano sarà un tormentone”, ci svela una fonte segreta che conosce benissimo il cantante. Quasi certamente, stando ai rumors, Cristiano tornerà come opinionista al Grande Fratello di Barbara d’Urso (che da palinsesto è in programma per il prossimo anno, probabilmente a marzo). Un altro successo. Il pubblico lo attende con ansia.