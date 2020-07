Barbara d'Urso da capogiro. La foto da sirena fa impazzire i fan

Francesco Fredella 29 luglio 2020 a

Fermi tutti. Barbara d’Urso al mare incanta i fan. Sui social, dove vola con milioni di follower, pubblica una foto sdraiata in acqua. Meritato relax per la regina degli ascolti di Mediaset, che riesce a far tremare la concorrenza a colpi di share. Tornerà a settembre con i suoi programmi: Pomeriggio5, Live e Domenica live. Intanto la parola d’ordine resta una: relax. Punto. E i suoi amatissimi telespettatori, visto che i programmi sono in pausa, ne approfittano per curiosare sul suo profilo Instagram. Occhio all’ultima foto: da capogiro per davvero.