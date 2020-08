È morta Franca Valeri: addio all'icona di cinema e tv, aveva compiuto 100 anni

09 agosto 2020 a

Addio alla signora dello spettacolo. All'età di 100 anni è morta Franca Valeri dopo un anno pieno di momenti importanti per l'icona del cinema e della televisione. Nel 2020 infatti le era stato consegnato il David di Donatello alla carriera, il primo ricevuto nel cinema, dove ha lavorato con registi celebri come Federico Fellini a Mario Monicelli (con quest'ultimo collaborò anche per la tv). Il 31 luglio scorso l'Italia intera le aveva reso omaggio per i suoi 100 anni. In quell'occasione anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'aveva chiamata per porgerle gli auguri di compleanno e per ringraziare l’attrice per la sua divertente, garbata e indimenticabile presenza nel mondo del teatro e della televisione.