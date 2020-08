Simona Ventura fuori dai palinsesti Rai? La voce clamorosa: al suo posto un big da Mediaset

Francesco Fredella 04 agosto 2020 a

a

a

Davvero Simona Ventura è stata fatta fuori dalla Rai? Secondo gli ultimi rumors sarebbe così. Al suo posto dovrebbe a arrivare un volto Mediaset. Questa indiscrezione fa tremare tutti in Rai (dove la Ventura è approdata dopo anni di assenza, successivamente al suo ritorno in pista in tv come naufraga all’Isola e dopo il programma Selfie).

Alessandro Cecchi Paone nella sua rubrica su Nuovo Tv scrive: “Deve solo evitare un pericolo, ovvero far nascere dal nulla un caso personale. Quello non aiuta mai”. E il riferimento alla Ventura è chiarissimo. Il pubblico, però, continua a chiedere come mai sia stata fatta fuori dai palinsesti. Ed è un mistero. C’è chi scrive: “Dovrebbe rifare L’Isola dei Famosi”. Ma inteso come conduttrice. Quello è il suo programma storico, cucito addosso. Imitato e inimitabile.