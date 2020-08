Bye bye anello, Andrea Damante e Giulia De Lellis: notato il particolare?

Francesco Fredella 03 agosto 2020 a

Un Damante non è per sempre. Adesso la foto di Giulia De Lellis senza l’anello (regalato da Andrea) diventa un caso. “Si sono mollati”, racconta una fonte anonima che conosce bene Damante e Giulia De Lellis. Insomma, oltre all’addio, lei avrebbe rinunciato pure all’anello. E lo si può notare dalle ultime foto sui social. La “super coppia scoppia”: terremoto nel mondo del gossip dopo la loro reunion che ha animato i fan. Dodici foto senza selfie insieme: due indizi fanno una prova, se sommiamo anche il particolare dell’anello. Tra la De Lellis e Damante questa crisi potrebbe essere il capitolo finale di una favola giunta ai titolo di coda. Lei si trova a Roma e lui si trova a Milano, anche se è stato “avvistato” in Sardegna. Ovviamente per motivi di lavoro.