Madonna: il vaccino per il covid c'è ma lo nascondono. E Instagram oscura il video

Madonna censurata su Instagram. A costare alla pop star la segnalazione del social network è stato un post cospirazionista, in cui la cantante di Like a virgin sosteneva che la cura contro il coronavirus esiste ma viene nascosta per "fare arricchire ancora di più i ricchi" e rilanciava un video della controversa dottoressa Stella Immanuel che afferma di avere guarito 350 pazienti con l'idrossiclorochina.

Instagram è allora intervenuto: ha deciso di oscurare il filmato etichettandolo con la dicitura "Informazioni false" e di ridirezionare gli oltre 15 milioni di follower di Madonna a una pagina di debunking in cui si chiariva che non esiste ancora un vaccino contro il coronavirus e che l'idrossiclorochina non è una cura. La clip è stata poi rimossa dalla pagina dell'artista, spiega la Bbc, ma prima di allora in tanti avevano già protestato contro il post. Fra loro Annie Lennox: "È una totale follia! Non posso credere che stai sostenendo questa pericolosa ciarlataneria", ha scritto la fondatrice degli Eurythmics.

La clip in questione è la stessa che ha già portato alla sospensione da Twitter del figlio di Donald Trump, Trump Jr., per disinformazione sul coronavirus. La controversa Stella Immanuel, di Houston, è già stata difesa dal presidente Usa e definita da Madonna "il mio eroe". A proposito del coronavirus, è nota per sostenere l'uso dell'idrossiclorochina, farmaco antimalarico di cui la comunità scientifica non riconosce l'efficacia contro il Covid-19 ma che in questi mesi è stato propagandato, fra gli altri, dall'inquilino della Casa Bianca e dal presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Ma è nota anche per altre affermazioni, come quella che l'endometriosi è causata da "demoni del sesso".

Non è la prima volta che Madonna scatena polemiche per le sue prese di posizione sul coronavirus. A marzo, per esempio, aveva sollevato un polverone il video che aveva pubblicato dalla vasca da bagno, in cui definiva il virus "un grande livellatore". E a maggio, ricorda la Bbc, dopo essere risultata positiva al coronavirus, l'artista statunitense aveva detto ai fan che a quel punto aveva sviluppato l'immunità e quindi "domani uscirò per un lungo giro in macchina, abbasserò i finestrini e respirerò nell'aria del Covid-19".