Chiara Ferragni, così baby Leone mette a dura prova tutta la famiglia

Chiara Ferragni, Fedez e famiglia "distrutti" dal piccolo Leone. L'imprenditrice digitale ama condividere su Instagram la quotidianità con il primogenito, bello come un angelo e scatenato come un diavolo. Leo non smetterebbe mai di giocare: saltella per ore sfinendo la mamma, si fa portare sulle spalle da Fedez fino a ridurlo a pezzi e ora mette a dura prova anche lo zio acquisito Riku, fidanzato di Francesca Ferragni.

In un'Instagram Stories, il ragazzo fa fare l'aeroplanino a Leo, ma il gioco è andato avanti così a lungo da sfiancarlo: "Mamma mia non ce la faccio più!" e ha provato a metterlo a terra. Ma baby Leo lo ha "fregato" tenendo su i piedini per continuare a volare. "Facciamo benzina, ci fermiamo solo a fare benzina" è stata la supplica di Riku.