Isabella Ragonese presenta al Maxxi il suo spettacolo "Spiagge"

Massimiliano Vitelli 21 luglio 2020 a

a

a

Domani, 22 luglio, Isabella Ragonese presenta al Maxxi, in prima nazionale il suo spettacolo “Spiagge”. Il Belpaese ha migliaia di chilometri di costa e sul mare si affacciano le vite di moltissimi italiani. Le nostre spiagge raccontano la quotidianità, il pensiero e le azioni di un popolo, vizi e virtù di una società e non a caso la scrittura ha spesso collocato in riva al mare spaccati di esistenze e pagine celebri.

“Spiagge” è un viaggio emozionante guidato dalle parole sapienti e dalle visioni di alcuni fra i maggiori esponenti della letteratura, del cinema e del teatro del nostro paese, che attraverso le loro suggestioni ci hanno restituito un complesso ritratto della cangiante società dell’Italia contemporanea.

Isabella Ragonese, famosa al grande pubblico per i suoi ruoli, tra gli altri nel Commissario Montalbano e in Rocco Schiavone, in esclusiva a Il Tempo ci racconta il lavoro che c’è dietro la realizzazione di questo spettacolo: “Ho studiato tantissimo, facendo anche molta ricerca – spiega – e questo è stato impegnativo ma anche davvero interessante. Dopo il lockdown e lo stop forzato, ora non vedo l’ora di riabbracciare il pubblico e poterlo fare dal vivo in un’area prestigiosa come è il Maxxi mi rende davvero felice”. “Spiagge” attraversa quindi nati anni d’Italia avvalendosi di testi tratti da Pier Paolo Pasolini (La lunga strada di sabbia), Italo Calvino (L'avventura di una bagnante); Goffredo Parise (Mistero), Elsa Morante (L'Isola di Arturo), Chiara Valerio (Spiaggia libera tutti) e Vittorio Tondelli (Un weekend postmoderno).

Il progetto rientra nel palinsesto culturale Romarama, promosso da Roma Capitale.