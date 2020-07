Torna La Pupa e il Secchione. E la pupa è sempre Francesca Cipriani

Francesco Fredella 20 luglio 2020 a

a

a

La Pupa e il secchione torna. Notizia certa. Dopo il successo dell’ultima edizione, Francesca Cipriani si prepara al nuovo impegno. “Ci sono riunioni in corso in queste ore. Andrà in onda sicuramente nel 2021, ma le registrazioni sicuramente inizieranno dopo l’estate (in autunno). Il nome che circolano in questi giorni è quello di Pucci al posto di Paolo Ruffini. Ma si sta decidendo in queste ore. Non so altro”, racconta Francesca Cipriani. Lei, nella scorsa edizione, ha duplicato il risultato portando la media di Rete di Italia 1 in alto com oltre 14 punti percentuali di share. Adesso, però, la Cipry è pronta per una vacanza in Sardegna. “Amici e amiche. Senza fidanzato. Sono ancora single”, racconta a Il Tempo. Intanto, in Turchia il suo nome sta facendo il giro dopo aver raccontato di aver perso la testa per l’attore Can Yaman. Bellissimo. E’ il sogno di tante donne.