Francesca Cipriani e Can Yaman: cosa c'è dietro la cotta della Pupa

Francesca Cipriani e Can Yaman. Lei innamorata persa. Lui non si sa. Non parla. Si sono incontrati in una trasmissione tv e hanno scambiato qualche parola. Adesso, la Cipriani - esplosiva - racconta un dettaglio inedito su un uomo misterioso che ha amato in passato e che avrebbe una certa somiglianza con l’attore turco. Per questo motivo è partito un innamoramento senza precedenti.

“Assomiglia ad una persona che ho amato tanto in passato e che purtroppo poi si è trasferita in Australia. – confessa Francesca a Il Tempo – Lo sguardo di Can mi ricorda molto il suo. Se lo amo ancora? Oggi no, ma è stato molto importante”.

Poi Francesca, stuzzicata su un possibile ritorno al Grande Fratello (edizione Vip, tuona: “Magari. Il primo amore non si scorda mai”. E infatti potrebbe essere un bel colpo per Signorini l’ingresso della Cipriani nella casa più spiata d’Italia. Ascolti assicurati. E se arrivasse Can Yaman in diretta? Sarebbe un vero colpo. Per tutti.