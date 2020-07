Disperato senza Gemma Galgani. Perché Sirius piange

Francesco Fredella 19 luglio 2020 a

Sirius disperato senza Gemma. Ed è subito gossip. Il motivo? Lui si trova in vacanza (in un posto da urlo), lei è irreperibile. Non c’è, i fan vanno in fibrillazione. Della Dama torinese nessuna traccia dopo l’ultima puntata di Uomini e donne. Eppure, qualche giorno fa, Gemma aveva dichiarato al magazine di Uomini e donne di voler continuare assolutamente la storia con Sirius (iniziata sotto ai riflettori).

“Vi domanderete come mai Gemma non sia con me...”, dice Sirius sui social. “Purtroppo, nonostante i ripetuti inviti si vede che non vuole venire. Più che invitare io non so che fare”, continua. E i fan lo bombardano di domande. Sirius non risponde e si limita a dire di aver invitato Gemma. Senza risposta. È crisi? Un vero mistero. Il giovane marinaio naviga a vista.