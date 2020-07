Dayane Mello avverte Belen. Soffiata su Antinolfi, cosa non sa del nuovo amore

Giada Oricchio 14 luglio 2020 a

Dayane Mello, bellissima ex concorrente di Pechino Express, irrompe nel triangolo trash dell'estate 2020 mettendo in guardia Belen. La modella frequentava Gianmaria Antinolfi, 35 anni, fino a poche settimane fa, poi il manager napoletano è stato immortalato mentre baciava la showgirl argentina a favore dei fotografi di "Chi" che lanciava lo scoop sul nuovo flirt di Belen dopo l'addio a Stefano De Martino, accusato di averla tradita con Alessia Marcuzzi (tutti i protagonisti hanno negato la tresca, nda).

Ora ci pensa Dayane Mello a gettare benzina sul fuoco raccontando proprio alla rivista "Chi" tutto il suo stupore: "Quando ho visto la copertina non ci potevo credere: Gianmaria Adinolfi frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempito di bugie! Apri gli occhi! Lo frequentavo da circa un mese e mezzo. E’ venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro. Poi ho scoperto che a quella cena c’era Belen. Da quel momento di colpo è diventato strano e senza preavvisi mi ha mandato un sms per lasciarmi. Poi ho capito che aveva il piede in due scarpe… e pensare che avevo conosciuto anche la sua bella famiglia! Non lo dico perché io stia soffrendo, ma solo perché penso che lui sia solo affamato di popolarità". Difficilmente Belen o Antinolfi replicheranno anche perché entrambi hanno fatto trapelare di non essere innamorati, ma di frequentarsi. Se son rose fioriranno, magari come gli ormai celebri fiori viola apparsi sia sull'account della Marcuzzi che di De Martino a maggio. Gli stessi che la Rodriguez ha ripostato ieri in una storia su Instagram come a voler confermare le corna nonostante la tardiva smentita pubblica di un triangolo.