Uso improprio della stampella. Ecco cosa combina Mara Venier

La vita casalinga di Mara Venier, ancora reduce dall'infortunio alla caviglia, viene immortalata spesso e volentieri dal marito Nicola Carraro che si diverte da matti con la moglie. La popolare conduttrice di Domenica In (in pausa estiva prima di riprendere con la nuova stagione in autunno) ne combina di tutti i colori (tanto che spesso e volentieri a causa della sua esuberanza si ritrova infortunata. Stavolta @provo2000 ha ripreso Mara mentre usa la stampella a mo' di battipanni e ha postato il video su Instagram. Ma l'ha poi subito rimosso, per motivi inspiegabili. Il video però era già stato ripreso da moltissimi fan della conduttrice. E rimesso in rete

Il video a "tradimento", spiegava la Venier, è il frutto della sua fissa per la pulizia. Mara sembra comunque essersi ripresa quasi del tutto. Adesso sta in piedi anche senza stampelle e muove qualche passo da sola.