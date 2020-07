Mara Venier di nuovo in piedi grazie al suo super chirurgo

01 luglio 2020 a

a

a

Mara Venier torna a mettersi in piedi e nell'arco di dieci giorni, promette il suo ortopedico, potrà tornare a camminare. Il chirurgo dei vip, diventato famoso sui giornali di gossip per la sua storia d'amore con Heather Parisi, dalla quale ha avuto una figlia, ma notissimo nella Capitale per aver operato con risultati eccellenti e veloci moltissimi pazienti, è stato personalmente a casa di Mara e Nicola Carraro per seguire i primi passi della popolare conduttrice.

"Oggi dopo 32 giorni il dottor Giovanni Di Giacomo mi mette in piedi... evvivaaaaaa. Pieno piano ricomincio...grazie...al più figo di tutti gli ortopedici". Così Mara Venier ha annunciato su Instagram di essere di nuovo in piedi dopo la brutta frattura causata da una caduta occorsale qualche settimana fa durante le prove di ’Domenica In’. La conduttrice posta, insieme al commento, un video in cui, insieme all’ortopedico che l’ha seguita, compare in piedi, anche se ancora con le stampelle.