Ignazio Moser nudo su Instagram: botto di like nella foto con Cecilia Rodriguez

Giada Oricchio 12 luglio 2020

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez nudi su Instagram fanno il pieno di like. Moser jr. ha pubblicato sul suo account una foto in bianco e nero per esaltare il fisico marmoreo: bicipiti, grande gluteo e adduttori pulsanti senza veli. A nascondere le parti intime la fidanzata Cecilia Rodriguez, affascinante in pantaloni e giacca a pelle per un effetto "vedo non vedo" del seno. Lo scatto molto sexy e disinibito, dal titolo ridondante: "Alle anime nude non importa dei vestiti", ha infiammato i follower a giudicare dai commenti di apprezzamento. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono conosciuti tre anni fa nella casa del GFVIP, l'attrazione fu così forte che lei lasciò in diretta nazionale Francesco Monte. Da qualche settimana si rincorrono le voci di una gravidanza per la sorellina di Belén che però ha smentito parlando di "pancino da lockdown".