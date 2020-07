Carlo Conti corteggiato da Mediaset. Cosa c'è nel suo futuro

03 luglio 2020 a

Carlo Conti è stato corteggiato da Mediaset. Lo dice il conduttore fiorentino in un intervista rilaciata a "Panorama". Ma Conti non ha mai vacillato e, finché avrà la libertà di sperimentare e realizzare le sue idee, non ci pensa ad abbandonare la nave di viale Mazzini.

Certamente negli ultimi anni c'è stato qualche problema legato alla riduzione dei cachet. Ma Conti assicura che questo non è mai stato davvero il problema principale.