Oscar, Pierfrancesco Favino e Francesca Archibugi entrano in Academy

Ci sono anche Pierfrancesco Favino, il direttore della Mostra di Venezia, Alberto Barbera, e la regista Francesca Archibugi tra i nuovi votanti per i premi Oscar.

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato infatti i nuovi ingressi per il 2020. E tra le oltre 800 "new entry", per l’Italia figurano, oltre a Favino, Barbera e Archibugi, anche il neo direttore del Festival di Berlino Carlo Chatrian, le registe Cristina Comencini e Maria Sole Tognazzi, la produttrice Elda Ferri, i montatori Francesca Calvelli e Roberto Perpignani, i costumisti Nicoletta Ercole e Massimo Cantini Parrini, i compositori Andrea Guerra e Lele Marchitelli, le scenografe Livia Borgognoni e Paola Comencini, le animatrici Emanuela Cozzi e Giovanna Ferrari e il tecnico del suono Adriano Di Lorenzo, per citarne alcuni.