Ghali si veste da donna, Guè Pequeno lo insulta. Caos nel mondo rap

Uno sorprende tutti con dei look al femminile, l'altro lo insulta palesemente. E' caos nel mondo rap per lo scontro tra due artisti di prima fila. Ghali, fresco di passaggio sanremese, sfoggia vestiti e borsette da donne per un look piuttosto provocatorio. Gue Pequeno, che con Ghali in passato ha anche collaborato, interpellato sulla questione da Rolling Stone si lascia andare: "Un artista vestito da confetto può andare bene per una sfilata ma non ha grande credibilità di strada. Io non sono razzista né omofobo ma vedere un rapper che va in giro vestito da donna con la borsetta mi fa ridere, che poi almeno fosse gay... Sono cose assurde".

La sortita di Guè fa ribollire il web che si schiera compatto con Ghali. Come risponderà quest'ultimo? Magari insulterà il rivale in rime?