Il GfVip si fa hot. E spuntano Rocco Siffredi e il figlio Leonardo

Giada Oricchio 24 giugno 2020

Voci, indiscrezioni, provini e sogni proibiti. Da Romina Power a Rocco Siffredi passando per Giulia De Lellis, il Grande Fratello Vip5, in onda a metà settembre su Canale 5 con cadenza bisettimanale, non si ferma mai. Secondo un retroscena di "TvBlog", il Re del porno Rocco Siffredi avrebbe sostenuto un provino insieme al secondo figlio Leonardo Tano: "Leonardo studia ingegneria meccanica ed è un amante del mondo dei motori, ha debuttato come modello lo scorso anno". Il padre Rocco ha detto pubblicamente riferendosi a Leonardo: “Il secondo dei miei figli ha ereditato molto da me. Direi tutto e anche di più".

I bene informati dicono che Leonardo sia l'esatto opposto del padre, caratterialmente parlando, siamo certi che la loro interazione all'interno della casa, qualora la trattativa vada effettivamente in porto, sarà molto interessante". Una chance sarebbe stata offerta anche all'ex senatore Antonio Razzi, ormai votato alla tv e ai balletti su TikTok. Al momento sono confermate Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento, probabile la scoppiettante Vera Gemma. Rosanna Cancellieri ha invece smentito la sua presenza nella casa di Cinecittà: secondo Dagospia, Sky le ha proposto la conduzione di "Vite da copertina" al posto di Giovanni Ciacci e Elenoire Casalegno. Intanto l'opinionista Pupo, ha raccontato al settimanale "Chi" di essere felice per la riconferma da parte del conduttore Alfonso Signorini: "Insieme siamo un mix esplosivo, il re e il principe dell'imprevedibilità. Chi sogno nella casa? Romina Power. Giulia De Lellis opinionista? Non mi dispiace perché è brillante e spigliata".