Bambole gonfiabili e partner sul set, neanche il virus ferma Beautiful

Con l'emergenza coronavirus che non molla la presa sugli Stati Uniti, Hollywood ha ripreso a girare sulla base di un severo protocollo che regolamenta produzioni e riprese cine-tv. Una serie di regole che però non affronta il problema principale degli attori: come girare scene di amore o addirittura di sesso? Bisogna depennarle da tutti i copioni? La madre di tutte le soap opera Beautiful (The Bold and the Beautiful il titolo originale della serie CBS) ha trovato una soluzione all'avanguardia: girerà le scene che richiedono vicinanza o intimità tra attori attraverso l'uso di bambole gonfiabili a grandezza naturale (vi immaginate il prossimo marito di Brook? Un pallone gonfiato...). Il produttore della serie Bradley Bell ha annunciato a Forbes che sicuramente si useranno le bambole, ma ha illustrato anche altre soluzioni anti-Covid. Ad esempio gli attori potrebbero girare le scene d'amore con i rispettivi partner. In fase di post-produziione sarà il montaggio a rendere credibile la scena.