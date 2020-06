Stati generali, Vasco Rossi guida il coro contro Conte. E parte l'hashtag #iolavoroconlamusica

13 giugno 2020 a

a

a

Da Vasco Rossi a Brunori Sas, ma anche Levante, Vasco Brondi, Ermal Meta, gli Afterhours, Roy Paci... Nel giorno in cui partono gli Stati Generali dell'Economia di Giuseppe Conte tanti artisti stanno chiedendo sui social risposte da parte del governo per i lavoratori dello spettacolo.

Conte, invece di farti bello ascolta l'Italia che non ce la fa

Cantanti, tecnici, musicisti e quanti operano nel business dei concerti stanno pubblicando cartelli con l'hashtag #iolavoroconlamusica. Il 21 giugno sarà la festa della musica, ma rischia di essere un giorno #senzamusica come recita un altro hashtag tra i più gettonati. "Nella Musica non lavorano solo i cantanti, ma decine di migliaia di persone che oggi sono in crisi. Ci sono proposte di emendamento al DL Rilancio che riguardano i lavoratori. Chiediamo che la politica non le ignori", scrive su Twitter Brunori Sas.

Discoteche chiuse a oltranza, flash mob a Montecitorio: noi, i reietti del virus

Vasco Rossi ha pubblicato la foto con l'hashtag su Instagram citando una frase del filosofo tedesco Friedrich Nietzsche: "Senza la musica la vita sarebbe un errore".