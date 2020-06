“Sono pazza d'amore per Carlotta”, Eleonora Daniele si racconta

Francesco Fredella 10 giugno 2020 a

Adesso Eleonora Daniele è al settimo cielo. Il 25 maggio è nata Carlotta, la sua prima figlia, dopo le nozze con Giulio Tassoni. “Se fossi arrivata al 4 giugno probabilmente sarebbe pesata anche cinque”, scherza con il settimanale DiPiù. “Allatto Carlotta perché il latte materno ha tanti anticorpi. Per fortuna io ho tanto latte”, continua la giornalista che è andata in onda fino all’ultima puntata di storie italiane prima di dare alla luce Carlotta. “Le insegnerò il valore della libertà e le dirò di fare molta attenzione agli uomini che cambiano di colpo e diventano pericolosi”, dice Eleonora. A settembre torna all guida di storie italiane, gioiello del daytime della tv.