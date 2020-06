Luciana Littizzetto esagerata. Così prende in giro Mara Venier

Giada Oricchio 07 giugno 2020 a

Luciana Littizzetto esagerata nella puntata di “Domenica In” del 7 giugno: “Hai un’insalatiera al posto delle tette. In bocca al lupo per “Che Tempo che Fa”? Chissà se cominciamo”.

Mara Venier ha raccontato la Littizzetto privata tra carriera, famiglia e figli in affido e la comica ha strappato più di un sorriso alla conduttrice sofferente per il piede rotto, ma molto bella in maglia verde smeraldo. Luciana Littizzetto ha punzecchiato la presentatrice amica sull’incidente: “Devi fare attenzione, secondo me ti sei fatta male per colpa delle tette che hai! Ti sbilanciano. Mara...sono sempre più grosse, sono una mongolfiera, sei nell’età dello sviluppo?!” e la Venier: “Pensa che da ragazzina erano piccole, piccole”. La Littizzetto ha perseverato: “Ma te le sei massaggiate? Hai usato il lievito madre durante la pandemia?! E’ un miracolo che ti regga in piedi. Ma che taglia è il reggiseno?” e Mara: “Sesta coppa D, la più grande”, “Praticamente è un’insalatiera! Le mie a coppa di champagne? No, sono un secchiello del ghiaccio”. Poi la conduttrice veneta le ha augurato buona fortuna per la nuova edizione di “Che Tempo che Fa” e la Littizzetto ha confessato: “Mah, chissà se cominciamo. Nessuno sa niente”. Il programma di Fabio Fazio, infatti, dovrebbe lasciare RaiDue per tornare su RaiTre.