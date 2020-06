Angelina Jolie, ecco cosa si è regalata per il suo compleanno

06 giugno 2020 a

Angelina Jolie ha spento 45 candeline poche ore fa. E l'ha fatto nel chiuso della sua villa hollywoodiana che fu già del regista Cecile B DeMille. Angelina Jolie era in compagnia dei suoi sei figli: Maddox (18 anni), Paz (16), Zahara (15). Shiloh (14) e i gemelli Vivienne e Knox (11). Poi un veloce brindisi con amici e parenti via Zoom.

Ma non è finita qui. Il regalo di compleanno più costoso, Angelina non l'ha ricevuto ma l'ha donato. L'attrice ha versato 200mila dollari alla National Association for Advancement of Colorated People’s Legal Defence Fund, il fondo dell'associazione legale afro-americana più politicamente impegnata d'America. La tragedia di George Floyd ha colpito anche lei e non ha potuto restare ferma.