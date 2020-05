Angelina Jolie contro Brad Pitt. Per la figlia Shiloh scatta la gelosia tra gli ex

Angelina Jolie e Brad Pitt. La gelosia corre sui figli. L'attrice di Maleficent avrebbe vietato all'ex marito di far incontrare la figlia Shiloh con la sua nuova amica, Alia Shawkat.

Sebbene Pitt neghi che tra i due ci sia qualcosa in più di un'amicizia, la Jolie è ugualmente gelosa del rapporto tra sua figlia e Alia. Così ha intimato a Brad Pitt di non fargliela frequentare. E pensare che, invece, sembra che la nuova amica di Pitt vada molto d'accordo anche con Jennifer Aniston. Insomma solo Angelina sembra non gradire affatto...