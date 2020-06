Amici Speciali, Stash rinuncia. Ecco chi va in finale

Sullo stesso argomento: Gaia Gozzi è impegnata. Chi è il fidanzato

Adesso, ad Amici speciali, arriva un finalista in meno: Stash con i The Kolors dice stop. Non c’è aria di competizione al talent di quattro puntate, tutte dedicate alla solidarietà con la raccolta fondi per il Coronavirus. Il cantante rinuncia al podio per dare spazio ai suoi colleghi, che domani sera disputeranno la finalissima. Il quarto finalista sarà il ballerino Umberto Gaudino.

“Seppur simbolico, quel trofeo è pur sempre un’opportunità”, dice sui social Stash. “Io di opportunità da questo posto ne ho avute già tante. La mia coppa l’ho alzata nel 2015, da due anni sono professore in questa scuola e gran parte dei ragazzi che vedete li ho interrogati, li ho visti crescere artisticamente, ho dato voti, li ho consigliati… Per cui mi sembra giusto rinunciare al mio posto da finalista”, dice Stash sui social. Il suo nuovo singolo, intanto, sta continuando a salire in classifica. Un vero tormentone che ci accompagnerà per tutta l’estate.