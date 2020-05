Verissimo, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro insieme: il messaggio ai fan

Giada Oricchio 30 maggio 2020 a

Videomessaggio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro a "Verissimo", il programma di Silvia Toffanin in onda ogni sabato pomeriggio su Canale 5: "Finalmente insieme e felici". La coppia si è conosciuta al GFVip4, ma a causa della squalifica di Clizia per frasi ingiuriose, si è frequentata poco. Dopo la fine del reality show, Ciavarro jr. è riuscito a raggiungere Clizia in Sicilia nonostante il lockdown per l'emergenza coronavirus e hanno mandato un video a Silvia Toffanin: "Guarda che mare, sembra quello della Grecia, d'altra parte la Sicilia faceva parte della Magna Grecia. Finalmente stiamo insieme e ci stiamo coccolando. Facciamo le cose normali che sembrano diventate un lusso. Viva l'amore. Grazie ai fan che ci sostengono sempre e speriamo di vederci presto".

Felice anche Paolo Ciavarro che ha abbracciato la fidanzata per tutto il tempo e l'ha riempita di dolcezza: "Abbiamo fatto il primo pranzo insieme, ci stiamo riprendendo il tempo perduto. In casa ci siamo dati 3.500 baci, adesso siamo a 7 milioni e te ne darò 8 milioni".

Clizia Incorvaia, la concorrente squalificata dal GFVip4, fa il pieno di like su Instagram con una fotografia “d'autore”. L'influencer siciliana, in attesa di rivedere di persona Paolo Ciavarro, con il quale aveva iniziato una relazione all'interno della casa del Grande Fratello, ha postato uno scatto del suo lato B sodo e rotondo nella tenuta di famiglia in Sicilia. La quarantenne ex moglie del cantante Francesco Sarcina ha accompagnato l'immagine con un commento ironico: “Nel mezzo del cammin di nostra vita “... ripieghiamo sulla CUL...tura!!”. Tra i tanti mi piace spiccano quelli degli ex compagni d'avventura Fernanda Lessa, Andrea Montovoli, Rita Rusic e naturalmente Paolo Ciavarro: “E io mi concentro sul background”.