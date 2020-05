Kikò Nalli sbarca in tv. Lo show dell'hairstylist, cosa ha in serbo

Francesco Fredella 28 maggio 2020 a

Adesso è ufficiale. Kikò Nalli debutterà presto in tv con un nuovo programma. Qualcosa di inedito nel mondo della tv. Forse su La5. Si tratta, da indiscrezioni, di un format dedicato alle acconciature con una veste tutta nuova. Bocche cucite tra i suoi collaboratori. Kikò non parla. Resta in silenzio. Ma da nostre fonti sappiamo che a Roma ci sarebbero stati i primi incontri con la Produzione. Il nuovo format,

ideato dall’hairstylist, potrebbe spopolare ovunque perchè si tratta di qualcosa di nuovo ed esclusivo. Mai visto in tv. Intanto, tra Kikò e Ambra - la prof del Grande Fratello - procede tutto a gonfie vele. Altro che crisi. “Sono innamoratissimi”, racconta una fonte segreta. Ed è proprio così.