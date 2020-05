Ecco Glo™ together&more. Musica e infuencer per il lancio del prodotto British American Tobacco

29 maggio 2020 a

Si è tenuto giovedì 28 maggio sul canale Facebook di glo™, “glo™ together&more”, un evento interamente digitale in occasione del lancio, in anteprima in Italia, di glo™ HYPER, il nuovo dispositivo a tabacco riscaldato di ultima generazione di British American Tobacco che cambia le regole della categoria. Ospiti dell’evento, condotto da Riccardo Dose, Don Joe, l’arpista Raoul Moretti, Nina Zilli e il rapper Ensi, insieme alla beauty influencer Cecilia Zagarrigo e Marco Ferrero, in arte Iconize. Don Joe e Raoul Moretti hanno realizzato insieme un inedito dj set, durante il quale la magia della musica classica dell’arpa ha incontrato l’energia di una selection di brani mixati dal producer fondatore dei Club Dogo.

Straordinaria anche la performance di Nina Zilli e Ensi, che insieme hanno interpretato “L’amore verrà.” Nina Zilli ha proposto inoltre “50mila”, uno dei pezzi più iconici del suo repertorio, mentre Ensi ha scelto di interpretare "Deng Deng" e "Tutto il mondo è quartiere".

“glo™ together&more” è il primo di una serie di eventi digitali che verranno realizzati nei prossimi mesi e che interpretano la filosofia “Break the Binary” al centro della campagna glo™ &more, con cui British American Tobacco ha lanciato in anteprima in Italia il nuovo glo™ HYPER, il dispositivo di ultima generazione nella categoria dei prodotti a potenziale rischio ridotto (PRRP), che, grazie all'esclusiva Induction Heating Technology™, scalda rapidamente il tabacco fino ad una temperatura di 260°, senza mai bruciarlo.