Glo riscrive le regole. L'evento social con Nina Zilli, Ensi, Don Joe e Raoul Moretti

Rumore o silenzio? Luce o oscurità? Musica classica o musica rap? Nella vita non deve esserci per forza una scelta fra bianco e nero. E sarà proprio il desiderio di andare oltre i contrasti e assaporare il meglio di mondi apparentemente opposti a dar vita a “glo together&more”, un evento interamente digitale, che si terrà sabato 23 maggio a partire dalle ore 19:30 sul canale Facebook di glo, in occasione del lancio, in anteprima in Italia, di glo HYPER, il nuovo dispositivo a tabacco riscaldato di ultima generazione di British American Tobacco che cambia le regole della categoria.

Ironia, intrattenimento, musica & more: sul palco virtuale di “glo together&more” si alterneranno coppie del tutto inedite che interpreteranno nelle loro performance la filosofia di glo “Break the Binary”, dando vita a un evento unico e che non ha uguali nel settore. Rompere gli schemi dell’ordinario e prendere il meglio di mondi apparentemente opposti, che in realtà possono coesistere, e dar vita a qualcosa di più, &more: sarà questa la parola d’ordine degli artisti coinvolti.

Si parte con un dj set durante il quale la magia della musica classica dell’arpa incontrerà l’energia di una selection di brani mixati: protagonisti Raoul Moretti, uno degli arpisti più innovatori dello scenario musicale italiano, e il producer fondatore dei Club Dogo Don Joe.

Le sperimentazioni non finiscono qui: saranno poi Nina Zilli, una delle voci più interessanti nel panorama della musica italiana e il rapper Ensi a duettare durante l’evento, dando vita a una performance che attingerà al meglio dei rispettivi repertori, fondendoli e superandoli in una cover inedita, che andrà oltre i classici generi.

A condurre l’evento Riccardo Dose, pioniere di YouTube in Italia, che presenterà gli artisti e racconterà anche un’altra coppia assolutamente insolita, molto conosciuta sul web: la beauty influencer Cecilia Zagarrigo e Marco Ferrero, in arte Iconize. I due influencer si racconteranno in una sorta di “intervista doppia” che li vedrà protagonisti e svelerà gli aspetti più curiosi della loro vita.

Negli ultimi mesi è cambiato per molti aspetti il modo di vivere. Sono stati trovati nuovi modi di stare insieme, scoperti nuovi hobby o riscoperte vecchie passioni, magari messe da parte per mancanza di tempo. Obbligati a fare meno, c’è stata la possibilità di scoprire molto di più. E proprio per guardare oltre il presente e per creare nuove esperienze è nato “glo together&more”.

Un approccio che incarna la filosofia “Break the Binary” al centro della campagna glo &more, con cui British American Tobacco ha lanciato in anteprima in Italia il nuovo glo™ HYPER, il dispositivo di ultima generazione nella categoria dei prodotti a potenziale rischio ridotto (PRRP), che, grazie all'esclusiva Induction Heating Technology, scalda rapidamente il tabacco fino ad una temperatura di 260°, senza mai bruciarlo. Punta di diamante della gamma glo, il nuovo glo™ HYPER è un piccolo gioiello di tecnologia. Semplice da utilizzare, offre allo stesso tempo la possibilità di personalizzare l’esperienza, grazie alle due modalità di utilizzo, normale e potenziata, e alla più ampia gamma di prodotti capsulati a tabacco riscaldato esistente sul mercato: mentolo & frutti rossi & agrumi & more.