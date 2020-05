Al Bano si mette a dieta: torno in forma! Quanto è dimagrito in quarantena

Francesco Fredella 29 maggio 2020 a

a

a

Quarantena uguale dieta. Per Al Bano Carrisi è proprio così. Il cantante più amato di sempre ha perso più di 4 chili ed è in perfetta forma. Con lui, nelle grandi Tenute di Cellino, c’è Loredana Lecciso.

Al Bano vs Dinos, ecco il videogioco. Aiuta il cantante a cambiare la storia

“Visto che sono a casa da quattro mesi e nella mia vita non mi era mai capitato un periodo così lungo senza passare da un albergo all’altro ne ho approfittato per fare un po’ di dieta”, confida Albano nella lunga intervista rilasciata a Diva e Donna. “Ho eliminato i carboidrati, la pasta la mangio solo una volta alla settimana. Per il resto mangio tutte le cose che fanno dimagrire: insalate, del mio orto naturalmente, pesce e frutta”. Poi, come ci racconta un amico della coppia, Al Bano e Loredana passeggiano a lungo nel bosco privato delle Tenute. E passo dopo passo il loro amore è esploso. Di nuovo.