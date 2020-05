Elettra Lamborghini nuda, esplode il caso sulle foto fake: fate schifo

Giada Oricchio 28 maggio 2020 a

a

a

Elettra Lamborghini ricorda Tiziana Cantone e le vittime di revenge porn per denunciare di essere a sua volta vittima di una truffa gravissima: "Sul web circolano mie foto nuda, ma sono un fake".

Bella, sfrontata, ricchissima, talentuosa, regina del twerking e pure cazzuta. Elettra Lamborghini, promessa sposa del rapper Afro Jack, ha denunciato su Instagram i mercanti di sesso fake: "Le foto che vedete in giro di me nuda sono fake. Sono mie foto in bikini (le trovate sui miei social tranquillamente) e vengono PHOTOSHOPPATE. Sono Fake. Queste pagine vogliono solo follower e like. Vi promettono di mandarmi foto ma è roba finta. Sono come virus quindi state alla larga e soprattutto non ci credete. Ci sono ragazzine che si sono suicidate per questo". E in un post ricorda quanto accaduto a Tiziana Cantone che qualche anno fa si levò la vita perché l'ex ragazzo aveva fatto circolare sulle chat un video intimo. L'ereditiera ha specificato di aver presentato denuncia alla polizia postale, ma ha messo in guardia le fan: "Avere tanti follower non serve a niente se non puoi essere d'aiuto. Vedere così poco rispetto per cose così serie mi fa schifo per le nuove generazioni. State molto attenti perché su queste cose c’è poco da fare. Una volta che le foto sono in rete, nonostante le denunce, lì resteranno. Internet è un mare troppo profondo. State attente a certi maniaci e non credete a certe ca**te...non alimentate sto porci schifosi anche perché poi la figura dei seg***li che vogliono le foto nude la fate voi.Ergo, i seg***li siete voi".

Dopo la denuncia-sfogo, un utente le ha chiesto scusa in privato confessando di essere stato pagato per modificare le foto, ma la Lamborghini lo ha asfaltato: "E allora fai ancora più schifo. Grazie a persone come te, i tuoi figli minorenni si ritroveranno nudi sul web".