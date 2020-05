Bper Banca, al via nuovo il nuovo bando del premio di laurea 'Cavazzoli'

Roma, 25 mag. - (Adnkronos) - È stato pubblicato dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia il bando della quinta edizione del Premio di Laurea 'Cavazzoli' intitolato alla memoria di Andrea Cavazzoli, funzionario di Bper Banca scomparso nel 2015, che per primo ha avviato all’interno dell’Istituto numerose iniziative nel campo della Responsabilità sociale d’impresa.

Bper Banca, Impronta Etica e l’Associazione per la responsabilità sociale di Impresa finanziano un Premio di laurea dell’importo di 2.000 euro e due menzioni di 1.250 e 1.000 euro in favore di studenti laureati presso una Università della Regione Emilia-Romagna che abbiano prodotto brillanti tesi di laurea magistrale o a ciclo unico sui temi della Responsabilità Sociale d’Impresa.

Possono concorrere all’assegnazione del Premio gli studenti laureati nell’anno accademico 2018/2019 che abbiano conseguito una votazione finale non inferiore a 105/110. Il Premio e le menzioni saranno erogati direttamente ai vincitori, in occasione di un evento che si svolgerà nell’autunno/inverno 2020, in data che verrà comunicata. La scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata al 30 settembre, ore 14.