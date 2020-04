Italiani in smart working? ecco quanto hanno risparmiato

Roma, 15 apr. - (Adnkronos) - Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, che ha portato aziende e dipendenti a rivedere le modalità di lavoro, con lo smart working gli italiani hanno complessivamente risparmiato più di 100mila euro, accumulato oltre 10mila ore di tempo libero e non emesso in atmosfera oltre 60 tonnellate di Co2. È quanto emerge dai dati calcolati da #ColleghiAmoilLavoro, la prima piattaforma in Italia che permette di quantificare gli effetti del lavoro a distanza. Creata da Jojob, il principale servizio in Italia che offre alle aziende uno strumento completo di welfare aziendale dal punto di vista della mobilità, la piattaforma permette a tutti i lavoratori di certificare in modo semplice e veloce le giornate trascorse in smart working.

Grazie agli algoritmi e alla tecnologia proprietaria di Jojob, #ColleghiAmoilLavoro quantifica il risparmio di tempo legato al lavoro da remoto, nonché quello economico ed ambientale (in termini di Co2 non emessa) accumulato dai lavoratori che non devono spostarsi ogni giorno con automobile o mezzi pubblici. “Con questo strumento vogliamo mostrare con dati concreti in che modo lo smart working può rappresentare una soluzione in termini ambientali ed economici, poiché non prevede spostamenti in auto o sui mezzi pubblici di alcun tipo”, spiega Gerard Albertengo, ceo di Jojob.

Inoltre, "ha anche un valore aggiunto: il risparmio di tempo. I minuti, le ore che generalmente passiamo passiamo nel traffico diventano tempo prezioso per sé e per la propria famiglia. Abbiamo attivato la piattaforma non appena scattato il lockdown e in migliaia hanno aderito. Se consideriamo che in media un italiano su 4 trascorre circa un’ora e mezza al giorno per recarsi sul posto di lavoro e fare ritorno a casa, con lo smart working abbiamo calcolato che gli italiani hanno guadagnato complessivamente 3 anni e mezzo di ferie”.

Accedendo al sito www.jojob.it/colleghiamoillavoro chiunque può iscriversi gratuitamente ed inserire il tragitto che generalmente farebbe per spostarsi da casa a lavoro. Certificando le giornate svolte in smart working, la piattaforma calcola il risparmio di tempo, ambientale ed economico sulla base dei chilometri che non sono stati percorsi.