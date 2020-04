Acqua, Gruppo Cap: cresce il consumo tra le mura di casa

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Cresce l’utilizzo di acqua tra le mura di casa, mentre diminuiscono sensibilmente i consumi nel settore produttivo. È quanto rivelano le analisi dei dati effettuate da Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano.

L’impatto del Covid-19 nel milanese lo si legge anche attraverso la lettura dei consumi idrici, che registrano un incremento dell’8% sul consumo domestico mentre, a seguito del sostanziale blocco del sistema produttivo, cala del 17% l’utilizzo nei settori dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

Non solo si trascorre tutto il tempo in casa ma la partenza della mattinata si sposta di un paio di ore in avanti; complici scuole chiuse e smart working: il picco di consumi, infatti, si registra alle 8.30 anziché, com’era prima del 9 marzo, alle 6.30 del mattino.

"L’emergenza si combatte attraverso la prevenzione - afferma Luca Lucentini, direttore Reparto Qualità dell’acqua e salute, Istituto Superiore di Sanità - Mai come in questo momento l’acqua del rubinetto svolge un ruolo fondamentale di presidio igienico-sanitario per contrastare la diffusione del CoVid-19. Quella che entra nelle nostre case è un’acqua sicura e controllata, grazie al Water Safety Plan, sistema che si avvale di un approccio predittivo del rischio, indicato proprio dall’Oms, implementato per la prima volta in Italia proprio da Gruppo Cap nei comuni della Città metropolitana di Milano".

"I sistemi idrici, aggiornati ai nuovi modelli di analisi di rischio (Piani di Sicurezza dell’Acqua), sono, progettati e validati per l’efficacia nel controllo anche dei virus", sottolinea Gruppo Cap.

"E’ dai gesti di tutti i giorni che diventiamo cittadini in grado di prenderci cura dell’ambiente e delle nostre risorse - commenta Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap - Bere l’acqua del rubinetto è un’opportunità per acquisire una nuova consapevolezza improntata sulla sostenibilità, sul risparmio e sull’esigenza di ridurre sensibilmente la produzione di plastica. I comuni della Città metropolitana sono stati il teatro della prima messa a punto del più rivoluzionario piano di messa in sicurezza dell’acque grazie all’utilizzo continuativo di sonde e rilevatori per garantire quotidianamente un’acqua sicura e controllata. Un servizio essenziale in questo momento di lockdown".

L’impatto della crisi è invece evidente nei mancati consumi da parte del reparto produttivo, suddiviso tra industria, commercio e artigianato. La mancata produttività è alla base di quel 17% in meno di acqua potabile consumata in aziende e uffici e nel decremento dei volumi di acqua immessi negli impianti di depurazione (-20%), dati che variano ovviamente a seconda del settore industriale (oil&gas, farmaceutico, alimentare, concerie), ma che in ogni caso risultano sempre in flessione anche per il settore agroalimentare.

Per rispondere in modo tempestivo ed efficace alle difficoltà economiche causate dall’emergenza in atto, Gruppo Cap ha messo in campo una serie di misure a sostegno delle imprese del territorio: dalla semplificazione delle gare di appalto all’anticipo dei pagamenti delle prestazioni già effettuate, l’obiettivo è garantire un rilancio economico tempestivo, una volta terminato il lockdown.