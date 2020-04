Cosa faccio in quarantena? La web app che raccoglie idee per le famiglie

Roma, 8 apr. - (Adnkronos) - Durante il periodo #iorestoacasa, mamma e papà hanno bisogno di un sacco di risorse. La noia è in agguato e trovare nuove attività da fare in casa è sempre più difficile. Per questo è arrivata la Web app Cosafaccioinquarantena.it, una raccolta di idee che aiutano a tenere i bambini impegnati e a sconfiggere la noia. Un vero e proprio tour nel mondo dei giochi indoor, dei cartoni da guardare, delle app da scaricare, dei libri da leggere, della creatività e della fantasia da scatenare.

Tra i suggerimenti si trovano laboratori sensoriali, giochi montessoriani, cartoni animati da guardare in streaming, fiabe sonore, webradio dedicate ai bambini, app, giochi, libri, momenti di fitness, ricette e tanti altri spunti facilmente realizzabili, immediatamente accessibili e tutti gratuiti.

Per installare la web app serve un dispositivo mobile con sistema operativo ios o Android, una connessione a Internet, il browser Safari o Google Chrome. Cosafaccioinquarantena.it è un prodotto GG Giovani Genitori realizzato nell'ambito del progetto di Solidarietà Digitale #iorestoacasa.