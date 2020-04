Citizen Science con #vistidacasa, al via progetto per birdwatching

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - Dal balcone, dal giardino, o dalla finestra. Luoghi ideali (e obbligati, in questi giorni) per partecipare a #Vistidacasa, il nuovo progetto che la Lipu, insieme a varie associazioni di ornitologi, lancia oggi sulla piattaforma di raccolta dati per birdwatchers e studiosi Ornitho.it. Il progetto propone l’osservazione e l’inserimento sul web di tutte le specie di uccelli selvatici osservabili nei dintorni delle abitazioni, ma anche di altre specie di mammiferi, anfibi, farfalle o coleotteri che sono identificabili nelle nostre città.

Le osservazioni vanno effettuate per un periodo di tempo compreso tra i 20 e i 60 minuti e inserite sul database di Ornitho sul sito web Ornhito.it oppure tramite un’app per smartphone android chiamata NaturaList (Biolovision).

"Rimanendo in osservazione per un tempo sufficientemente lungo è possibile cogliere meglio i dettagli, il comportamento e anche le interazioni tra le specie - spiega Marco Gustin, responsabile Specie e ricerca della Lipu - Durante i conteggi, per evitare di sovrastimare il numero di esemplari di una specie, consigliamo di annotare il numero massimo dei soggetti visti contemporaneamente".

"In questi giorni, e nelle prossime settimane, è possibile osservare un numero elevato di specie attive sul territorio, come cardellino, codirosso, verzellino, capinera, rondini balestrucci, rondoni e tante altre, sia migratrici che stanziali. Un patrimonio di avvistamenti - conclude Gustin - che merita di essere registrato e condiviso in un grande data base come Ornitho".

Ornitho.it è un portale italiano formato da 30 associazioni ornitologiche e zoologiche, di cui le principali sono la Lipu, il Ciso, Ebn Italia, Gpso, Sropu, Cot e Asoer. Oltre agli uccelli si possono inoltre inserire dati di mammiferi, rettili, anfibi e di tanti altri gruppi tassonomici. Ornitho.it fa parte di una rete europea nella quale immettono le proprie osservazioni 150mila ornitologi, di cui 12mila in Italia.

Negli ultimi 10 anni, su Ornitho.it, sono stati inseriti 17 milioni di dati e 300 milioni di fotografie e suoni, mentre nel complesso, all’interno dei 9 portali europei della rete (tra cui, oltre l’Italia, quelli di Francia, Germania, Austria, Svizzera, Polonia e della regione spagnola della Catalogna), sono stati già immessi 180 milioni di dati.