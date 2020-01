La prima eclissi di luna del 2020 è prevista per oggi, 10 gennaio, con inizio alle 18.07 e termine intorno alle 22. Il picco, con la fase massime dell'evento, ci sarà alle 20.10.

Si tratta di un'eclissi penombrale parziale: il nostro satellite si troverà a transitare nella zona di penombra della Terra. In quel momento si troverà nella costellazione dei Gemelli. Quindi per ammirare la Luna, che apparirà "offuscata", bisognerà guardare verso Est. Alle ore 20.10 la luna sarà coperta per circa il 90 per cento della sua superficie dalla penombra della Terra. Una diminuzione di luminosità percepibile ma meno netta rispetto alle eclissi d'ombra. L'ultima eclissi penombrale totale si è verificata nel febbraio 2009. Mentre quest'anno ci saranno altre tre eclissi penombrali, tutte parziali, nei mesi di giugno, luglio e novembre. La prossima eclissi penombrale totale invece è prevista per il 20 febbraio 2027.