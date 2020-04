Remdesivir bocciato. L'antivirale prodotto da Gilead Sciences, che aveva esaltato le Borse mondiali, non funziona per la cura del coronavirus. Il farmaco non ha superato test cruciali, secondo quanto ha anticipato il Financial Times in un articolo. La sperimentazione cinese mostra che il remdesivir prodotto dall'azienda californiana Gilead non migliora le condizioni dei pazienti e non riduce la presenza patogena nel sangue. I ricercatori hanno studiato 237 pazienti, somministrando il farmaco a 158 e paragonando i loro progressi con i restanti 79 malati. Il remdesivir ha inoltre provocato notevoli effetti collaterali tanto da costringere la sospensione del test su 18 pazienti. L'Oms di fronte però alla pubblicazione dell'analisi ha precisato che la bozza dello studio è "in fase di revisione scientifica, è stato pubblicata all'inizio per errore" si legge sempre sul FT.

"Lo studio è stato interrotto in anticipo per la scarsa partecipazione, è stato sottodimensionato impedendo conclusioni statisticamente significative", ha commentato Gilead. "Per questo - prosegue la casa farmaceutica - i risultati appaiano inconcludenti, sebbene i dati e i trend suggeriscano potenziali benefici con il remdesivir per i pazienti, soprattutto per quelli curati all'inizio della malattia".