"Il 61% dei casi positivi confermati di Coronavirus nel Lazio sono di sesso maschile, il 39 per cento di sesso femminile, l’età media è 59 anni”.

A fare la fotografia della situazione nella nostra regione è l’analisi del Seresmi, il Servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive dell’Istituto Lazzaro Spallanzani. E riparte il tam-tam dei post ironici sui social, per non perdere il buonumore: "Amici non fatevi convincere (dalle donne) ad andare a fare la spesa, fa parte del piano...".