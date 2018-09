Milly Carlucci madrina per la salute degli occhi

Presso gli eleganti saloni del Circolo del Ministero degli Affari esteri si è tenuta una riunione scientifica di rilevanza internazionale sul tema: "Dall'occhio al cervello, glaucoma cosa conoscere a tutela della nostra vista".

L’incontro è stato dedicato ad approfondire e divulgare alcuni aspetti del meraviglioso mondo della visione e portare un contributo di conoscenze sul glaucoma, una malattia multifattoriale dell’occhio che se non diagnosticata e non curata in tempo può portare a danneggiare sofisticati sistemi neuronali con conseguente rischio di cecità.

In Italia l’incidenza del glaucoma è di circa il 2% della popolazione oltre i 40 anni con una stima di poco meno di un milione di persone affette, tanto da essere considerata una malattia sociale.

Si è parlato dei meccanismi alla base della malattia e delle sue ripercussioni sulle vie visive nel loro percorso dall’occhio fino alla corteccia cerebrale occipitale.

L’introduzione al Convegno è stato tenuto dall’Ambasciatore Umberto Vattani e da Luigi Maria Vignali, presidente del Circolo degli Esteri .

Le relazioni scientifiche saranno illustrate dai professori di Oftalmologia Mario A. Giuliano e Carlo Nucci dell’Università di Roma Tor Vergata e dal prof. Giulio Maira insigne neurochirurgo e presidente della Fondazione Atena Onlus.

La cerimonia di consegna del Premio in Oftalmologia 2018 “Raffaele Giuliano“ ha avuto Milly Carlucci madrina d'eccezione. Quest’anno il Premio e’ stato assegnato alla dott.ssa Monica Varano, direttore scientifico della Fondazione G.B.Bietti per l’Oftalmologia di Roma per i suoi risultati nelle malattie della retina.

Il mondo della diplomazia internazionale è stato rappresentato da S.E. Ambasciatore della Svizzera Giancarlo Kessler e da S.E. Ambasciatrice dell’Albania Anila Bitri Lani, da numerosi diplomatici italiani tra cui S.E. Ambasciatore Ferdinando Salleo, Vittorio Surdo, Marco Marsilli, Emanuela D’Alessandro consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica.

Dopo la cerimonia di premiazione , alla cena di gala hanno partecipato Renato e Fabiana Balestra,Tony Renis, Franco Chimenti, Vira Carbone, Angelo Donati, Renzo Lusetti, Valter e Paola Mainetti, Carla Maira, Anna Fendi, Donatella e Max Paganini, Giorgio Ferrara, Nicoletta Ercole , Luciano Onder e alcune altre personalità accolte con grande professionalità dalle organizzatrici Maria Criscuolo e Lucrezia di Noia.