Roma, si costituisce il cecchino di Prati: trovato grazie ai registri delle armerie

Foto: Lapresse

Andrea Bonanni 16 settembre 2026 a

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Si è costituito il cecchino che ha sparato a Roma Prati e ha colpito la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano, con un pallino metallico esploso da un'arma ad aria compressa. In mattinata la donna è stata sottoposta a un intervento chirurgico per la rimozione del pallino e sempre in mattinata i Ris hanno eseguito i rilievi per stabilire la traiettoria. Parallelamente ai rilievi tecnici, gli investigatori dell'Arma hanno condotto un'attenta mappatura delle attività commerciali specializzate. Il controllo dei dati sulle vendite effettuate presso le armerie della zona ha permesso di individuare l'acquisto di una carabina ad aria compressa, perfezionato nei primi giorni di settembre da un uomo residente proprio in via della Giuliana. L'uomo è stato individuato e ora si trova nella caserma dei Carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro con il suo legale e il pm della Procura della Repubblica di Roma lo sta interrogando.

I Carabinieri della Compagnia San Pietro, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno avviato le indagini a seguito della sparatoria dello scorso lunedì 14 settembre in via della Giuliana, dove la donna è stata ferita. Fin dalle prime ore successive all'evento, i Carabinieri hanno avviato una massiva attività d'indagine, battendo palmo a palmo l'intera area interessata e garantendo una presenza costante, rassicurante e allo stesso tempo dissuasiva in via della Giuliana. L'articolata strategia investigativa ha visto l'impiego del personale specializzato del Reparto Investigazioni Scientifiche, che ha operato sulla scena del crimine avvalendosi di moderne tecnologie per rilievi tridimensionali, fondamentali per ricostruire con precisione la traiettoria del proiettile. Il sopralluogo ha consentito inoltre di rinvenire diversi piombini nella zona e di rilevare tracce riconducibili ad analoghi episodi.